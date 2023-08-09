Кримінальники "вибивали" $92 тис. з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес.

Служба безпеки України провела спецоперацію у Кропивницькому та нейтралізувала злочинне угруповання рекетирів, яке очолював чинний депутат міської ради Дмитро Терзов.

Як повідомляє СБУ, під його керівництвом кримінальники "вибивали" 92 тис. доларів з місцевого підприємця, з яким депутат має спільний бізнес. Цю суму чоловік мав передати зловмисникам як сплату неіснуючого боргу перед ватажком злочинної групи.

Депутата затримали у Кропивницькому під час передачі йому другої частини "данини", а перед СБУ задокументувала факт отримання ним першого "траншу" від підприємця.

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За даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті.

За вказівкою очільника групи вони вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами, а у разі відмови – застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи депутата виявлено велику суму готівки, ймовірно одержану злочинним шляхом.

Наразі йому та ще одному учаснику злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

"Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди", - уточнили в СБУ.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про чинного депутата Кропивницької міської ради Дмитра Терзова.

Співрозмовник УНІАН повідомив, що під час затримання його дружина Тетяна Терзова намагалась викинути отримані від потерпілого гроші у вікно.

Корупція в Україні

8 серпня на отриманні хабара у $85 тис. затримали народного обранця від "Слуги народу" Анатолія Гунька разом із двома спільниками. Ця сума мала стати першою частиною "траншу" за передачу в оренду державних земель, які належать Нацакадемії аграрних наук.

Крім того, у липні підозру у хабарництві та зловживанні впливом отримала нардепка Людмила Марченко. За даними слідства, хабарі вона брала за "допомогу" у перетині кордону шляхом внесення даних до інформаційної системи "Шлях".

На корупційні скандали відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що на державних посадах чи народними депутатами України "точно не будуть ті, хто працює собі "на кишеню", а не заради України".

За словами глави держави, кожен такий "ділок" як мінімум піде під суд.

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