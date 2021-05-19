Шмигаль вніс у парламент подання про призначення Віктора Ляшка новим очільником МОЗ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Про це в середу, 19 травня, розповіла член комітету парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина з фракції "Голос".

"Щойно надійшло подання прем'єр-міністра України щодо призначення міністра охорони здоров'я України. Віктор Ляшко, без сюрпризів", - зазначила Стефанишина.

За її словами, сьогодні це подання невідкладно розгляне комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Засідання має розпочатися о 15:00. Трансляція вестиметься на сторінці комітету у Facebook.

Хто такий Віктор Ляшко

Віктор Ляшко - заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар.

Народився 24 квітня 1980 року в с. Осова Дубровицького району Рівненської області. Закінчив Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця у 2003 році, а також заочну форму навчання Національної академії державного управління при Президентові України. Здобув кваліфікацію магістра державного управління у сфері охорони здоров’я.

Починав у системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області, також очолював "Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України", був головою громадської організації "Інфекційний контроль в Україні", консультантом з питань громадського здоров'я проекту USAID "Реформа ВІЛ-послуг в дії".

Експерт з питань громадського здоров'я в Реанімаційному пакеті реформ у 2014-2016 роках. З лютого 2018 року по липень 2019 року працював першим заступником генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Відставка Степанова: що відомо

14 травня прес-секретар глави Верховної Ради Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова. Народні депутати зібрали понад 150 голосів для проведення позачергового засідання Ради.

Сам міністр говорив, що не писав заяви на звільнення і збирається й надалі боротися за якісну медицину для громадян, однак "депутати мають ухвалювати рішення".

Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі президента й Кабміні.

За даними джерел ЗМІ, відправити Степанова у відставку планували вже кілька разів. 14 травня добровільно піти йому нібито запропонував президент України Володимир Зеленський. Однак очільник МОЗ відмовився. Після цього в Раду й надійшло подання від прем'єра на звільнення міністра охорони здоров'я.

У вівторок, 18 травня, Верховна Рада провела позачергове пленарне засідання та відправила Степанова у відставку.

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Автор: Катерина Комолова