В ЄС знайшли стратегічного партнера для допомоги Україні після війни, - Politico

Ця країна займає найважливіше положення в Середземномор'ї та на Близькому Сході.

У міру того як переговори про мир в Україні набирають обертів, потенційна роль Туреччини в післявоєнному порядку – особливо в якості миротворця і регіонального посередника в Чорноморському регіоні – робить її критично важливим партнером для ЄС. Як пише Politico, зараз Брюссель робить перші кроки у відносинах з Анкарою.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, яка відвідає Туреччину в п'ятницю в спробі налагодити відносини, заявила: "Мир в Україні змінить реалії в Європі, особливо в Чорноморському регіоні. Туреччина стане для нас дуже важливим партнером. Підготовка до миру і стабільності в Європі передбачає підготовку міцного партнерства з Туреччиною".

Чим важлива Туреччина

Країна має другі за чисельністю збройні сили в НАТО і займає найважливіше стратегічне положення в Середземномор'ї та на Близькому Сході. Контроль Анкари над Босфором дає їй величезний вплив на регіональну безпеку, і вона зіграла ключову роль в укладенні Чорноморської угоди в липні 2022 року, яка забезпечила безпечний прохід судам, що перевозять українське зерно.

Туреччина також заявила про готовність направити миротворчі війська в Україну, якщо буде досягнуто угоди з Росією, і про те, що вона візьме на себе провідну роль у забезпеченні безпеки на Чорному морі.

Водночас відносини між ЄС і Туреччиною за останні роки погіршилися, чому сприяли перехід влади до автократії та репресії проти опозиції. Хоча офіційно Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС, переговори були заморожені з 2018 року.

Однак зміна геополітичних і торговельних відносин, ініційована президентом США Дональдом Трампом, може знову зблизити Європу і Туреччину.

"Світ змінюється, і історія прискорюється. Відносини між Туреччиною та ЄС також потребують адаптації... Стратегічною метою Туреччини, як і раніше, залишається вступ до Європейського Союзу, і це має стати дороговказом у наших відносинах", – заявив посол Туреччини в ЄС Япрак Балкан виданню POLITICO.

Відновлення переговорів про членство в ЄС поки не входить у плани ЄС. Проте Кос сказала, що Євросоюзу "потрібно по-новому поглянути на відносини" з країною:

"Мій візит до Анкари... присвячений відновленню довіри та вивченню того, як ми можемо поліпшити наші економічні відносини для обох сторін", - заявила вона.

В Абу-Дабі пройшли мирні переговори

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф підбив підсумки дводенних переговорів щодо України в Абу-Дабі, назвавши їх "конструктивними". За його словами, сторони обговорювали, зокрема, механізми реалізації режиму припинення вогню і способи моніторингу припинення бойових дій.

А голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережк зазначав, що, крім звільнення полонених, українська делегація на переговорах в ОАЕ переслідувала дві цілі, і зі своїм завданням вона впоралася.

