За словами президента, його позиція ґрунтується на Конституції України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його позиція щодо здачі Донбасу не змінилася. Відомо, що російський диктатор Володимир Путін хоче отримати контроль над регіоном в обмін на будь-яке перемир'я, пише Sky News.

Водночас український лідер наголосив, що його "позиція не змінилася, адже вона ґрунтується на Конституції України, а Конституція України не змінилася".

"Будь-які питання, що стосуються територіальної цілісності нашої країни, не можуть обговорюватися без урахування думки нашого народу, волі нашого народу та Конституції України", - зауважив Зеленський під час пресконфереції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Розмови про вихід України з Донбасу - що відомо

Раніше Зеленський висловився про потенційний обмін територіями. За його словами, Україна не вийде з Донбасу, адже наші території окуповані незаконно. Глава держави наголосив, що ця територія для росіян - це "плацдарм для майбутнього нового наступу".

"Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі, або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну. Чому? Крим стовідсотково був плацдармом для наступу на південь нашої держави. Донбас стовідсотково був плацдармом для того, щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніяку мобілізацію (вибачте, що так буду казати, але так є), а сепаратистів зробити російською армією", - підкреслив Зеленський.

Водночас в Інституті вивчення війни писали, що Україна втратить "пояс фортець", який стримував РФ, якщо вийде з Донецької області. Аналітики вважають, що таке рішення надасть армії РФ надзвичайно вигідне становище для відновлення атак на набагато вигідніших умовах, уникнувши тривалої боротьби за територію.

