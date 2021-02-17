Представництво президента України в АР Крим відреагувало на масові обшуки окупантів в будинках кримських татар на території тимчасово окупованого півострова, які тривають від сьогоднішнього ранку.
Як повідомляє представництво президента України в АР Крим на сторінці у Facebook, кожен випадок незаконного політичного переслідування фіксується та інформація про нього передається до правоохоронних органів України.
Наголошується, що 17 лютого в Криму розпочалося із серії обшуків в будинках кримських татар та подальших затримань в Сімферополі, Бахчисараї, Білогірську, Севастополі та Радянському районі АР Крим.
"Своєю чергою представництво Президента України в АР Крим фіксує кожний випадок незаконного політичного переслідування, який здійснюють окупаційні адміністрації та передає інформацію до правоохоронних органів, а також використовує її у роботі на національному та міжнародному рівнях", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, з четвертої години ранку в окупованому Криму відбуваються нові масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму.
Окупація Криму: довідка УНІАН
- Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.
- Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
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