У тимчасово окупованому Криму силовики проводять серію обшуків в будинках кримськотатарських активістів з їх подальшим затриманням у низці населених пунктів.

Представництво президента України в АР Крим відреагувало на масові обшуки окупантів в будинках кримських татар на території тимчасово окупованого півострова, які тривають від сьогоднішнього ранку.

Як повідомляє представництво президента України в АР Крим на сторінці у Facebook, кожен випадок незаконного політичного переслідування фіксується та інформація про нього передається до правоохоронних органів України.

Наголошується, що 17 лютого в Криму розпочалося із серії обшуків в будинках кримських татар та подальших затримань в Сімферополі, Бахчисараї, Білогірську, Севастополі та Радянському районі АР Крим.

"Своєю чергою представництво Президента України в АР Крим фіксує кожний випадок незаконного політичного переслідування, який здійснюють окупаційні адміністрації та передає інформацію до правоохоронних органів, а також використовує її у роботі на національному та міжнародному рівнях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з четвертої години ранку в окупованому Криму відбуваються нові масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму.

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров