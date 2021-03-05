Також нардеп розповів, що дійсно зустрічався з колаборантом Володимиром Костянтиновим.

Народний депутат від партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич розповів, як у 2014 році під час російського вторгнення зустрічався в Криму зі скандальним російським політиком Володимиром Жириновським і займався його евакуацією з півострова.

Про це він сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", пише ТСН.

"28 лютого точно з мандатом Олександра Турчинова я прилетів в один день з Петром Порошенком в Сімферополь. Різними літаками, але в один день. Але мене зустріли поважно, а Порошенка обілляли всім чим можна на площі перед Верховною Радою Криму, тому що його там сприйняли як зрадника", - стверджує Шуфрич.

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Він розповів, що дійсно зустрічався з колаборантом Володимиром Костянтиновим, який в березні 2014 звинувачений генпрокуратурою у державній зраді.

"Ми багато про що домовилися, але, на жаль, на наступний день через розбалансування і дезорганізації різних гілок влади в Україні, які не встигли сформуватись, було порушено кримінальну справу проти Костянтинова і Аксьонова і пішло-поїхало", - зазначив Шуфрич.

Також політик підтвердив, що бачився тоді й з лідером Ліберально-демократичної партії Росії Володимиром Жириновським.

"Я дійсно зустрівся з Жириновським. І коли побачив, що його штучно не випускають із Сімферополя, я звернувся до Пашинського з проханням відправити його додому. Тому що до 11 ранку закрили повітряний простір, дозволили прилетіти тільки Порошенку і мені. Україна, до речі, закрила повітряний простір. Вони знали, що я прилетів від керівника української держави і тоді вирішили, що Жириновському краще летіти додому. Там і без нього всього вистачало", - підсумував політик.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: УНІАН