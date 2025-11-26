Здача підконтрольних Україні територій Росії неприйнятна, зазначив Єгор Чернєв.

Перший варіант "мирної угоди", яку підготували США та РФ був неприйнятним для України по багатьох пунктах. Про це в інтервʼю "Телеграф" розповів нардеп, голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгору Чернєву.

"Зараз йдуть переговори щодо зміни цього плану. Ми бачимо, що є певне зрушення і зменшення кількості пунктів, зміна тих, що залишилися. Я точно впевнений, що принципові питання щодо наших територій та суверенітету будуть винесені на рівні президентів Трампа та Зеленського. І я впевнений, що президент Зеленський буде відстоювати національні інтереси, попри той шалений тиск, який зараз відбувається щодо підписання цієї угоди", - сказав Чернєв.

Він додав, що для України є неприйнятним питання здачі територій, попри аргументацію, що РФ нібито й так це все забере.

"Не можуть забрати з 2014 року, поки вони ведуть бої за Донбас. І ми точно не будемо просто так віддавати свої території. Ну, а далі подивимося вже за результатами перемовин, на як та на чому ми зупинимося", - зауважив Чернєв.

На запитання, який оптимальний варіант розвʼязання територіального питання, нардеп відповів:

"На сьогодні це зупинка бойових дій по лінії зіткнення, а далі вже повернення цих територій дипломатичним шляхом. Це єдиний варіант, який зараз є можливим на мою думку".

Водночас він зауважив, що прогнозувати результати наявних перемовин доволі складно, оскільки частина пунктів, зокрема здача територій - неприйнятні для України. Водночас територіальне питання принципове для РФ, адже одна з цілей так званої "СВО" - це повна окупація Донецької та Луганської областей.

"Де тут знайти компроміс? Поки що незрозуміло. Тому це може суттєво впливати на перебіг перемовин і їхніх результатів, як наслідок закінчення війни. Чи є інструменти? Є. Сполучені Штати мають інструменти тиску на Російську Федерацію, зокрема через додаткові санкції задля того, щоби все ж змусити їх відмовитися від цих пунктів. Але чи буде активно діяти в цьому питанні Трамп? Час покаже", - пояснив Чернєв.

Раніше Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що війна між Україною та РФ може завершитися до кінця 2025 року. Водночас він заявив, що навіть у разі припинення бойових дій, Москва "залишатиметься довгостроковою загрозою ще довго".

Тим часом у самій Росії закликали не робити передчасних висновків щодо завершення війни в Україні. Відповідну заяву зробив речник Путіна Дмитро Пєсков. Він також зазначив, що у багатьох країнах, зокрема у Сполучених Штатах, є люди, які намагаються зірвати цей процес.

