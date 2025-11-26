Пєсков заявив, що багато людей "спробують зірвати мирний процес".

Не варто робити передчасних висновків про те, що війна в Україні скоро завершиться. Про це заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

"Не варто робити передчасних висновків щодо близькості конфлікту в Україні до завершення", - заявив Пєсков.

Він також додав, що у багатьох країнах, зокрема в США, є багато людей, які намагаються зірвати процес завершення війни між Україною та РФ.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше радник керівника Офісу президента та представник української делегації на переговорах зі США у Женеві Олександр Бевз заявив, що під час перемовин Київ лише "окреслив червоні лінії", а жодних дискусій щодо територіальних питань чи внесення змін до Конституції не було. Він також заявив, що для обговорення територіальних питань, основою має стати поточна лінія бойового зіткнення.

Низку заяв щодо перемовин зробив і президент США Дональд Трамп. Він зокрема сказав, що готовий зустрітися із Зеленським, коли "мирна угода буде погоджена". Водночас він зазначив, що РФ вже йде на поступки, погоджуючись закінчити цю війну.

Тим часом CNN пише, що Україна має три ключові "Ні" у мирному плані, запропонованому США. Зазначається, що йдеться про передачу РФ Донбасу, обмеження чисельності ЗСУ та відмову від вступу до НАТО. Повідомляється, що ці три ключові вимоги лишаються неприйнятними для України.

