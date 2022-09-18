Завтра Лондон чекає один з найбільших логістичних викликів за його сучасну історію.

Сьогодні останній день, коли піддані можуть попрощатися зі своєю королевою Єлизаветою II. А завтра в британській столиці очікується прибуття до мільйона чоловік.

Уряд просить не ставати в чергу новим людям, оскільки час очікування становить приблизно 13 годин, а це означає, що всі бажаючі можуть просто не встигнути - прощання з королевою триватиме до 6:00 понеділка, повідомляє Бі-бі-сі.

Тисячі людей вже зараз не йдуть в чергу, а покладають квіти в Зеленому парку, який примикає до Букінгемського палацу.

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Британські журналісти називають чергу на прощання з королевою "національним феноменом". У черзі на прощання з королевою простояв всю ніч і легендарний англійський футболіст Девід Бекхем.

А вже завтра - в день похорону королеви - в Лондоні очікують прибуття до мільйона осіб. Не кажучи вже про сотні високопоставлених гостей з усього світу.

Компанія Transport for London - управляє метрополітеном і приміськими поїздами - готується до напливу до 1 млн осіб. Вони з'їдуться в столицю вранці і почнуть роз'їжджатися після полудня - коли траурна процесія пройде від Вестмінстерського палацу в Віндзор. Тому завтра Лондон чекає один з найбільших логістичних викликів за його сучасну історію.

Вже з 5 ранку поліція почне перекривати більшість головних вулиць у центрі міста. Одночасно з цим залізничні компанії запустять до 250 додаткових поїздів, у тому числі, нічних.

У Великобританії завтрашній день оголошено вихідним, і майже нічого в країні працювати не буде. Всі найбільші супермаркети почнуть працювати тільки після 17:00 (за винятком центру Лондона, щоб люди не залишалися без їжі і води). Всі інші магазини залишаться закритими.

У кінотеатрах завтра можна буде подивитися тільки трансляцію з похорону, Спортзали закриються на час церемонії. Мережі, які продають фастфуд, відкриються тільки з 15:00. Паби продовжать працювати і теж транслюватимуть церемонію прощання.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльз III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

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