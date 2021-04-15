Згідно з опитуванням, 38% респондентів на окрузі вважають, що на виборах 28 березня переміг Шевченко. Лише 25% - переконані, що переможцем вийшов Василь Вірастюк.

Вчора ввечері, 14 квітня, окружна виборча комісія прийняла уточнений протокол про підсумки голосування в Надвірнянському виборчому окрузі №87. За даними прийнятого уточненого протоколу ОВК округу № 87, по двох лідерах виборчих перегонів вказані наступні цифри: Василь Вірастюк - 15 536 голосів (до уточнення було 15 076), Олександр Шевченко - 15 114 голосів (до уточнення було 14 327). Отже, розрив між Шевченком і Вірастюком скоротився вдвічі, проте провладний кандидат Василь Вірастюк все ще "випереджає" опонента.

Про це повідомив Олександр Шевченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, пишуть Українські Новини.

"На моє переконання, окружна виборча комісія продовжує діяти на замовлення влади для фальсифікації волевиявлення виборців на Прикарпатті. Вже наступного дня після виборів, 28 березня штаби всіх кандидатів отримали протоколи дільниць з мокрими печатками, і всі знали, що Шевченко випереджає провладного кандидата на 184 голоси.

Очевидно, що влада це не влаштувало. Тоді почалися дії спрямовані на спотворення результатів виборів - відсутність кворуму в комісії, "мінування". Потім, вночі на 1 квітня спецпідрозділи СБУ взяли на 6 годин під монопольний контроль приміщення, де зберігаються бюлетені з дільниць. Всі спостерігачі, журналісти, довірені особи були незаконно видалені з приміщення ОВК.

А 1 квітня з'ясовується, що на 5 дільницях викрадено 504 бюлетені - всі саме за Шевченка. Цього вже достатньо, щоб фальсифікувати вибір людей. Але комісія йде далі - під надуманими приводами не визнає результати на 5 дільницях, де у мене була значна перевага", - написав кандидат у народні депутати Шевченко, коментуючи ситуацію в ОВК.

"На засіданні 14 квітня окружна виборча комісія розглянула питання по 7 дільницях, по яких судові рішення за позовами Шевченка вступили в законну силу. ОВК дійшла висновку про включення до Протоколу про підсумки голосування з позначкою "уточнений" по кількох дільницях. Але, на прикладі дільниці №261027 (Яремча) ОВК всупереч рішенню суду прийняла рішення не враховувати виборчі бюлетені.

Виглядає дивно, коли комісія розглядає питання, які вже розглядалися судом. По дільниці в Яремче суд дослідив, що жодних сумнівів у достовірності документів ДВК немає. Тому було скасовано рішення ОВК про недійсне голосування в Яремче. Але бачимо, що комісія зараз знову сідає і знову не враховує бюлетені за Шевченка", - пояснив ситуацію представник Шевченка в суді Андрій Сторожук.

"ОВК ніяк не хоче враховувати первинні протоколи ДВК, які дійсно відображають реальне волевиявлення людей. Фактично ми спостерігаємо за незаконною діяльністю окремих членів ОВК. Вони більшістю голосів приймають неправомірні рішення, які знову доведеться оскаржувати в суді. І шукати справедливість там", - підсумував юрист.

Нагадаємо, що 14 квітня соціологічна компанія "Рейтинг" опублікувала своє нове дослідження в окрузі №87. 38% респондентів вважають, що на виборах 28 березня переміг Шевченко. Лише 25% - переконані, що переможцем вийшов Василь Вірастюк.

Третина виборців округу вважає, що результати проміжних виборів до Верховної Ради України в окрузі № 87 сфальсифіковані на користь кандидата від політичної партії "Слуга народу" Василя Вірастюка. Половина виборців підтримують ідею скасування результатів виборів в окрузі і призначення повторного голосування.

"Напевно це і було б виходом із ситуації, в яку себе загнала влада", - переконаний Олександр Шевченко.

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Автор: Григорій Бондар