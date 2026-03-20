Зеленський розкрив, які питання українські переговірники піднімуть у США

Серед іншого представники України говоритимуть про пропозицію укласти угоду з США щодо дронів.

На переговорах у США, які відбудуться цими вихідними, українська і американська делегації обговорять 4 питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp. Зокрема, глава держави розповів, що робитиме українська команда, яка вже вилетіла до США.

"Головне завдання - це чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей. Друге - це підготовка до цих зустрічей, це готовність документів. Третє - це програма PURL, через яку ми купуємо ракети для "Петріотів"" - відзначив Зеленський.

Він додав, що в США українські переговірники обговорять з американською стороною можливості продовження програми PURL.

"Четверте, будемо говорити з ними про взаємовідносини і про drone deal [пропозицію України укласти угоду про дрони з США - УНІАН]", - сказав Зеленський і нагадав, що Україна ще рік тому запропонувала США укласти drone deal.

"Там, до речі, не тільки дрони-перехоплювачі. Там, передусім, морські дрони, наші далекобійні дрони, які перевірені війною. Туди входить і пакет обміну важливими знаннями, тренуванням. Я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером - США. Тому, коли президент Дональд Трамп буде готовий - я точно буду готовий. Наша переговорна група буде обговорювати і це питання", - наголосив Зеленський.

Також президент повідомив, що Україна працює з країнами Близького Сходу щодо угод стосовно українських дронів і відповіних можливостей збивати іранські "Шахеди".

"Ми готуємо серйозні домовленості, угоди. Подивимось, коли вони будуть готові", - зазначив президент.

Переговори про закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, завтра, 21 березня, у США очікуються зустрічі в рамках перемовин про закінчення війни. Від України до Америки відправилась політична частина переговорної групи.

Раніше Україна запропонувала підписати угоду зі США щодо виробництва дронів на суму близько $35-$50 млрд.

