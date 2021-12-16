Перепис населення в Україні буде проходити в кілька етапів. Українці зможуть взяти участь у переписі як онлайн, так і оффлайн.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю BBC News. Україна.
За його словами, всього буде кілька етапів перепису населення:
- перший етап - верифікація даних в базових реєстрах;
- другий етап - онлайн перепис - українці зможуть зареєструватися на порталі та заповнити інформацію, якої немає в реєстрах. Інформація, яка є в реєстрах, підтягнеться автоматично;
- третій етап - оффлайн перепис - інтерв'юери ходитимуть по будинках та заповнювати анкети.
Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому в " Дії "іноді" зникають " документиМіністр запевнив, що такий перепис буде дешевшим, ніж планувалося, а це 5-6 мільярдів гривень. При цьому він зазначив, що перепис українців пройде за всіма нормами Євростату, ООН, Світового банку, щоб результати були максимально якісними.
Федоров вважає, що перепис населення можна провести у 2023 році - через півроку.
Перепис населення у 2023 році - що відомо
Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році, згідно з якою в нашій державі проживало 48 млн 457 тис.осіб.
Кабінет міністрів у 2019 році організував електронний перепис населення, за результатами якого станом на 1 грудня 2019 року в Україні було 37 млн 289 тисяч 300 осіб (ця цифра не включає населення Криму та окупованих територій Донбасу).
У Мінцифрі активно вивчають досвід інших країн в проведенні перепису. Так, нещодавно українська делегація зустрічалася з топ-менеджментом компанії Apple в США і обговорювала можливість співпраці з перепису населення, використовуючи їх напрацювання.
Читайте такожЗеленський розповів про запуск в Україні е-перепису населенняУ свою чергу міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в державному бюджеті на 2022 рік передбачено кошти на Перепис населення у 2023 році.
30 листопада президент Володимир Зеленський заявив про підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством цифрової трансформації з корпорацією Apple в рамках проведення перепису населення України.
9 грудня стало відомо, що програму перепису населення України у 2023 році вже схвалили. Українцям підготують понад 50 питань.