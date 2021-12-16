Михайло Федоров запевнив, що порахувати українців зможуть вже наступного року.

Перепис населення в Україні буде проходити в кілька етапів. Українці зможуть взяти участь у переписі як онлайн, так і оффлайн.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю BBC News. Україна.

За його словами, всього буде кілька етапів перепису населення:

перший етап - верифікація даних в базових реєстрах;

другий етап - онлайн перепис - українці зможуть зареєструватися на порталі та заповнити інформацію, якої немає в реєстрах. Інформація, яка є в реєстрах, підтягнеться автоматично;

третій етап - оффлайн перепис - інтерв'юери ходитимуть по будинках та заповнювати анкети.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому в " Дії "іноді" зникають " документиМіністр запевнив, що такий перепис буде дешевшим, ніж планувалося, а це 5-6 мільярдів гривень. При цьому він зазначив, що перепис українців пройде за всіма нормами Євростату, ООН, Світового банку, щоб результати були максимально якісними.

Федоров вважає, що перепис населення можна провести у 2023 році - через півроку.

Перепис населення у 2023 році - що відомо

Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році, згідно з якою в нашій державі проживало 48 млн 457 тис.осіб.

Кабінет міністрів у 2019 році організував електронний перепис населення, за результатами якого станом на 1 грудня 2019 року в Україні було 37 млн 289 тисяч 300 осіб (ця цифра не включає населення Криму та окупованих територій Донбасу).

У Мінцифрі активно вивчають досвід інших країн в проведенні перепису. Так, нещодавно українська делегація зустрічалася з топ-менеджментом компанії Apple в США і обговорювала можливість співпраці з перепису населення, використовуючи їх напрацювання.

Читайте такожЗеленський розповів про запуск в Україні е-перепису населенняУ свою чергу міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в державному бюджеті на 2022 рік передбачено кошти на Перепис населення у 2023 році.

30 листопада президент Володимир Зеленський заявив про підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством цифрової трансформації з корпорацією Apple в рамках проведення перепису населення України.

9 грудня стало відомо, що програму перепису населення України у 2023 році вже схвалили. Українцям підготують понад 50 питань.

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Автор: Анастасія Горбачова