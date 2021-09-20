За словами міністра фінансів, 400 мільйонів гривень - це початок процесу, який буде здійснюватися за допомогою електронних засобів перепису.

Міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що варто подякувати за те, що у державному бюджеті на 2022 рік передбачені кошти на перепис населення у 2023 році.

Про це він заявив під час інтерв'ю Українському радіо у відповідь на запитання журналіста, чому у держбюджеті-2022 передбачено виділення коштів на підготовку до Всеукраїнського перепису населення 1,7 млрд грн у випадку ухвалення скандального "ресурсного" законопроекту і всього 400 млн грн у разі його неухвалення.

"Подякуйте, що ми знайшли гроші на перепис населення у 2023 році. 400 мільйонів гривень ― це початок процесу, який буде здійснюватися за допомогою електронних засобів перепису. Якщо потрібно буде його дофінансувати, то ми це зробимо", - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" - так званий "ресурсний" законопроект.

Верховна Рада схвалила цей законопроект 1 липня у першому читанні. Проти цього законопроекту виступають ряд бізнес-асоціацій, представники експертної спільноти та місцевого самоврядування.

Перепис населення в Україні

Останній перепис населення в Україні був проведений у 2001 році, відповідно до якого в нашій державі проживало 48 млн 457 тис. осіб.

Кабінет міністрів у 2019 році організував електронний перепис населення, за результатами якого станом на 1 грудня 2019 року в Україні було 37 млн 289 тисяч 300 осіб (ця цифра не включає населення Криму і окупованих територій Донбасу).

У грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення в 2023 році Всеукраїнського перепису населення.

Автор: Богдан Слуцький