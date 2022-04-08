Позбавлення мандатів депутатів із проросійських партій підтримують 90% громадян, а заборону діяльності цих партій - 86%.

Переважна більшість опитаних громадян України підтримують позбавлення депутатів проросійських партій мандатів та заборону цих партій.

Про це йдеться в прес-релізі за результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня.

Як показало опитування, абсолютна більшість громадян (90%) підтримують ініціативу позбавлення мандатів депутатів із проросійських партій. Ще 4% не підтримують цю ідею, 4% висловили байдужість до цього питання. 2% не змогли відповісти.

Крім того, 86% респондентів підтримують повну заборону діяльності проросійських партій в Україні. 8% проти такої ініціативи. 4% вказали, що їм байдуже і 2% не змогли відповіти.

Також 81% українців підтримують ідею збільшення податків для українського бізнесу, який продовжує працювати в Росії.

Разом з тим 76% опитаних підтримують ініціативу перейменування вулиць та інших об’єктів, назви яких пов’язані з Росією, але 13% не підтримують цю ініціативу.

Соціологічна група "Рейтинг" опитала 1200 респондентів серед громадян віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більш як 2,8%.

Раніше повідомлялося, що все більше громадян України вважають неможливим відновлення дружніх відносин з росіянами.

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