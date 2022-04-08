За останній місяць частка тих українців, які вважають примирення неможливим, зросла з 42% до 64%.

Все більше громадян України вважають неможливим відновлення дружніх відносин з росіянами.

Про це йдеться в прес-релізі за результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня.

Зокрема, за останній місяць в півтора раза зросла кількість тих, хто вважають, що відновлення дружніх відносин українців з росіянами є взагалі неможливим (з 42% до 64%). 22% вважають, що це може статися не менше ніж через 20-30 років. Тих, хто бачить таке примирення в перспективі до 15 років, – близько 10%. Ще 7% вважають, що можливо протягом декількох років, а 4% не змогли відповісти.

Соціологи відзначають, що навіть на півдні та сході більш ніж половина опитаних не вірять у відновлення дружби між народами.

При цьому абсолютна більшість (91%) не підтримують тезу, що "росіяни та українці – це один народ". Тих, хто має таку думку, сьогодні лише 8% (у серпні 2021 року таких було 41%, у березні 2022 року – 21%). Ще 2% не змогли відповісти.

Підтримка такої ідеї ще фіксується серед 23% жителів сходу і серед 13% літніх людей. Натомість в інших макрорегіонах та вікових групах підтримка такої тези майже відсутня.

Соціологічна група "Рейтинг" опитала 1200 респондентів серед громадян віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 - не більше 2,8%.

Війна проти України: