Президент РФ заявив, що Захід хотів принести в Росію розлад і послабити країну.

Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав "маячнею " заяви західних політиків, що Росія планує напасти на Європу. Про це він завив під час свого послання до Федеральних зборів у четвер, 29 лютого.

"Захід спровокував конфлікт в Україні, на Близькому Сході, в інших регіонах світу і продовжує брехати. Тепер без жодного збентеження заявляють, що Росія нібито має намір напасти на Європу. Ну просто, ми ж з вами розуміємо, це несуть маячню просто якусь. Але при цьому самі вибирають цілі для завдання ударів по нашій території, вибирають найбільш ефективні, як вони думають, засоби ураження", – вказав президент РФ.

Він додав, що Захід хотів принести в Росію розлад і послабити країну зсередини, але прорахувався.

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Також Путін додав, що Росія має зброю, яка може вражати цілі на території європейських країн.

Загроза нападу РФ на ЄС

В Європі все частіше звучать заяви, що Росія не обмежиться Україною. Генеральний інспектор Збройних сил ФРН генерал-лейтенант Карстен Бройєр заявив, що РФ може розширити війну на інші країни, і Європі слід бути готовою до військовому конфлікту через 5-8 років.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії. Міністр розкритикував ЄС за "логіку запізнілих дій" та закликав якнайшвидше допомогти Україні з боєприпасами та засобами ППО.

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