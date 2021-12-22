Водночас латвійських військовослужбовців у зону конфлікту не відправлятимуть.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що всі країни Балтії готові надати військову підтримку Україні у разі вторгнення Росії. Однак латвійських військовослужбовців у зону конфлікту не відправлятимуть.

Про це повідомляє видання Sargs.

За його словами, ймовірне вторгнення безпосередньо не торкнеться Балтійського регіону, але необхідно підготуватися до гібридних атак Росії на Латвію.

"Це дуже складний час для переговорів між НАТО і США, з одного боку, і Росією з іншого. Що змушує мене бути обережним: слухаючи риторику Путіна виникає питання, чи вони тоді відмовляться від усього, про що говорили. Якщо міністр оборони Росії дозволяє нам говорити, що на Донбасі чи десь ще в Україні є найманці США та, можливо, хімічна зброя, то від таких заяв можна відступити. Ми не збираємось ризикувати, але готові до гіршого", – наголосив міністр.

На думку Пабрікса, якщо Росія вирішить атакувати Україну, сценарій 2014 року не повториться, оскільки українська армія набагато краще підготовлена, в українському суспільстві багато патріотів, які хочуть захистити свою країну.

Читайте такожАмериканцям порадили не їздити в Україну через загрозу з боку РФ"Щодо країн Балтії та Європи, то українці зараз захищають наші інтереси. Україна має право на незалежність, право обирати своє майбутнє та свій спосіб життя. Наскільки це можливо, ми готові підтримати народ і державу Україна як невійськовими засобами, так і, за необхідності , військовою допомогою, крім, звичайно, відправлення наших солдатів в Україну", – сказав Пабрікс.

Можливий наступ РФ

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

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