Радник голови ОП зазначив, війна засвідчила зникнення комплексу меншовартості та народження суб'єктності України.

100 днів війни Росії проти України показали, що не існує "братських народів", бо обидві країни розділяє цивілізаційна прірва.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Telegram.

На його думку, перші 100 днів війни можна охарактеризувати як "час прощання з ілюзіями та з'ясування, хто є хто".

Зокрема, він відзначив, що російська армія знищила міф, у який вкладала мільярди грошей впродовж десятиліть.

"Вона показала: немає жодної "другої армії світу" - цей міф залишився в Бучі. А є армія катів, ґвалтівників та мародерів, яка вбиває мирних мешканців, щоб вивезти додому пральну машину чи спідню білизну", - додав радник керівника ОП.

"Українці показали: немає "братських народів", "спільної культури", і справа не в "політиках, які воюють". Просто між нами - цивілізаційна прірва. Українці показали: тут ніколи не буде "русского мира" - він остаточно похований під руїнами Маріуполя, а з ним - і "спільний культурний простір"", - наголосив Подоляк.

"Але разом із сепарацією (від російсько-радянської спадщини) відбулася й ініціація - зникнення комплексу меншовартості та народження суб'єктності. Суб'єктності не тільки міжнародної (коли Лавров жаліється не на "зовнішнє управління", а на те, що Київ "вимагає від партнерів зброю"), а й ментальної", - підкреслив Подоляк.

Він зауважив, що Україна більше не шукає відповіді на питання про свою ідентичність у сусідів, дивлячись або на Європу, або на Росію.

"Ми знаємо, що ми - частина європейської демократичної родини та носії цінностей вільного світу. Але ми знаємо й те, що ми - українці. І ми лідери", - заявив радник керівника ОП.

"Ми більше не мріємо про еміграцію та щасливе життя "там". Ми знаємо, що краще "тут" - не тільки морально, а й на рівні сервісу та комфорту, а наш паспорт - найкрасивіший. Нам більше не цікава "чиясь мрія", бо народилася своя: Українська мрія. Вільна, незалежна, сильна, демократична, квітуча, заможна Україна - символ хоробрості, мужності й центр сили у європейському регіоні", - наголосив Подоляк.

Водночас він додав, що цю мрію ще треба відстояти, бо ворог ще не подоланий.

"І так, тепер ми (суспільство) точно знаємо, за що воюємо та за що віддавали життя наші предки", - наголосив Подоляк.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населених пункти.

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