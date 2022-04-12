Він вважає, що кума Путіна можуть ліквідувати в Росії.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував затримання Службою безпеки України кума Путіна Віктора Медведчука.

Свою думку він висловив в Twitter.

На думку Подоляка, політику зараз буде безпечніше перебувати у в'язниці.

"Медведчуку сьогодні, щоб вижити, потрібно сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в підсумку стала одним з ініціаторів війни", - написав радник керівника Офісу Президента.

Про затримання Медведчука стало відомо 12 квітня. В СБУ повідомили, що він спробував сховатися від правоохоронців, надівши форму ЗСУ.

Нагадаємо, що політик до повномасштабного вторгнення Росії перебував під домашнім арештом за підозрою в держзраді.

Його дружина Оксана Марченко виїхала з України напередодні вторгнення, після втік і сам Медведчук.

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