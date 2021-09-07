Після повернення з Олімпіади у Києві до Беленюка підійшла група молодиків.

Поліція закрила справу за фактом расистських образ в бік депутата від "Слуги народу" й олімпійського чемпіона Жана Беленюка.

Про це йдеться у відповіді правоохоронців на запит агентства РБК-Україна.

Кримінальне провадження відкрили співробітники Печерського управління поліції 13 серпня – за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової приналежності.

"25.08.2021 у зазначеному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу", - цитує агентство відповідь Нацполіції.

Читайте такожДепутат, міністр і журналіст посварилися у прямому ефірі через українську мовуУточнюється, що ця стаття означає, що слідчі не знайшли в конфлікті складу кримінального правопорушення.

Станом на 7 вересня рішення про закриття справи так і не було скасовано ні прокуратурою, ні судом.

Беленюк завоював "золоту медаль" на Олімпіаді в Токіо у греко-римській боротьбі. Після повернення до України невідомі зупинили нардепа в Печерському районі й вигукували расистські образи з побажаннями "повертатися в Африку". Беленюк зауважив, що "дав всі необхідні покази".

Спортсмена підтримали однопартійці, інцидент прокоментував також президент Володимир Зеленський: "Український гімн прозвучав на Олімпіаді саме завдяки Жану Беленюку. Він – один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ".

Тоді Зеленський заявив, що "поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх".

Жан Беленюк пройшов у 2019-му у Верховну Раду у складі президентської фракції "Слуга народу".

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Автор: Яна Ставська