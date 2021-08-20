У МЗС зазначили, що політичні в'язні на території Росії та в окупованому Криму отримують допомогу адвокатів та консульський захист.

Затримання та арешт п'ятьох кримських татар в окупованому Росією Криму є помстою і "зачисткою".

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова, пише "Україна 24".

"Це, на жаль, системна історія, ми розуміємо, що мета таких акцій - одна, і дуже проста: параліч, ввести людей в такі умови страху, щоб кожен розумів, що може бути наступним, щоб жодної присутності опору не було. Це така зачистка. П'ять затриманих - це активісти, люди, які відвідували судові засідання, допомагали родичам. Один із них у ніч перед тим, як будинок його матері обшукали, повернувся з Ростова-на-Дону, де оголошували вирок іншим кримським татарам. Думаю, це акт помсти", - сказала Джапарова.

За її словами, політичні в'язні на території Росії та в окупованому Криму отримують допомогу адвокатів, що фінансується Україною через МЗС, а також консульський захист.

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Обшуки у кримських татар

17 серпня з 4-ї години ранку в окупованому Росією Криму відбувалися чергові масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму, а також у Балаклавському та Нахімовському районах Севастополя.

В результаті обшуків було затримано п'ятьох кримських татар: Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Джеббара Бекірова, Заура Абдуллаєва та Раїфа Февзієва.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені. Він наголосив, що світова спільнота має належним чином відреагувати на порушення.

Автор: Олександр Топчій