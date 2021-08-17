За словами президента, світова спільнота має належним чином відреагувати на порушення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові обшуки та затримання у домівках кримських татар, заявивши, що неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені.

Про це він повідомив у Twitter.

"РФ знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму. Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені", - заявив він.

За словами президента, світова спільнота має належним чином відреагувати на порушення.

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Обшуки у кримських татар

17 серпня з 4-ї години ранку в окупованому Росією Криму відбувалися чергові масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму, а також у Балаклавському та Нахімовському районах Севастополя.

В результаті обшуків було затримано п'ятьох кримських татар: Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Джеббара Бекірова, Заура Абдуллаєва та Раїфа Февзієва.

Автор: Костянтин Гончаров