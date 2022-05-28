Колега екс-президента мала розмову з головою ВР щодо пошкодженого коду.

Народний депутат України Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність") підтвердила, що QR-код на розпорядженні голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука про закордонне відрядження Петра Порошенка дійсно не зчитується.

Про це вона написала у Facebook.

Повідомила про телефонну розмову зі Стефанчуком сьогодні. "Він підкреслив , що підписав 2 розпорядження про закордонні відрядження Петра Порошенка. І що в нього немає інших розпоряджень, з іншими реквізитами чи QR-кодами, бо діють ці",- розповідає Геращенко.

При цьому розповіла, що Стефанчук поінформував, що "вчора мав дуже насичений день, рано ліг спати, тому ми не могли з ним зв’язатися о 23 вечора".

"Водночас, документ, який видав голова ВР, дійсно не зчитується. Отже, він кимсь пошкоджений. Диверсанти в апараті ВР? Чи хто? Ця історія дуже погано тхне. І ми не виключаємо, що на ПА НАТО не визнають повноважень української делегації. Що може бути більшим ударом для країни зараз?",- пише вона.

Геращенко вважає, що такі дії влади, щоб не випускати з країни "лідера опозиції, який має вже сьогодні виступати на ПА НАТО у Вільнюсі", свідчить про рух України "не в бік демократії".

Як повідомляли ЗМІ, співголова фракції "ЄС" Петро Порошенко вчора намагався перетнути кордон, обґрунтовуючи це тим, що він є в парламентській делегації на засідання ПА НАТО, який проходить у Вільнюсі. Сьогодні прикордонники обґрунтовували відмову у його перетині через кордон з Польщею тим, що QR-код на розпорядженні голови ВР не спрацьовує.

Просто зараз Петро Пороше нко вдруге за дві доби намагається перетнути державний кордон України з Польщею.

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