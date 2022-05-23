На думку Володимира Фесенка, потрібно взяти свідчення у Медведчука щодо контактів з Москвою та фінансуванню партії "ОПЗЖ".

Колишньому президенту України Петру Порошенку потрібно дати свідчення щодо звинувачень народного депутата Віктора Медведчука, а не переводити справу в політичне протистояння.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив політолог Володимир Фесенко, коментуючи оприлюднені Службою безпеки України свідчення підозрюваного у державній зраді та сприянні тероризму Медведчука.

Експерт вважає дуже важливим, що Медведчук почав давати свідчення. "Він співпрацює зі слідством, і я сподіваюсь, що це буде стосуватись не тільки Порошенка", - зазначив він.

За словами Фесенка, свідчення стосуються Порошенка, тому що два кримінальні провадження щодо Медведчука стосувалися саме бізнес-оборудок. "Тут все якраз відбувається згідно з традиційною правовою логікою. Йдеться не просто взагалі про державну зраду Медведчука чи його контакти з Путіним, а справа проти Медведчука була відкрита саме у зв’язку з сумнівними бізнес-оборудками, по яких були підозри щодо зв’язків з ОРДЛО і з Росією. Саме тому це кваліфікували як державну зраду – співпрацю з ворогом. В кримінальних провадженнях якраз йшлося про купівлю вугілля в ОРДЛО, де Медведчук, судячи з його телефонних розмов, відігравав дуже важливу роль. Зокрема, цей сумнівний трубопровід, який було передано через дуже сумнівні судові рішення під контроль Медведчука і його оточення. Судячи з розмов Медведчука, які були оприлюднені ще минулого року, йшлося про те, що цьому сприяв президент Петро Порошенко", - сказав Фесенко.

Політолог вважає, що після свідчень Медведчука було б логічно, щоб Порошенко прийшов в правоохоронні органи, зокрема, в СБУ, ДБР, і дав свідчення.

Фесенко додав, що є певні ризики, що зараз це може призвести до внутрішньополітичного конфлікту в Україні. "Є певні ризики, що зараз це може викликати напругу з порошенківським табором, може виникнути певна конфліктна лінія всередині нашої політики, в умовах війни з Росією, що було б не зовсім доречно. Я б радив обом сторонам – і державі, відповідним правоохоронним органам, які це розслідують, і Петру Порошенку та його команді – діяти вкрай обережно, не політизувати цю справу. Спробувати рухатись суто в правовому руслі", - наголосив Фесенко.

При цьому він визнав, що "це буде важко – емоції, взаємна недовіра". За його словами, є показання Медведчука, і тут потрібно "Петру Олексійовичу (йдеться про Порошенка – УНІАН) співпрацювати зі слідством". "Але обом сторонам не потрібно роздмухувати політичний конфлікт (це було б не на користь інтересам держави) і варто уникнути взаємних звинувачень",- вважає політолог.

За його словами, якщо цю справу не розслідувати, закрити, то це було б "юридично некоректно, бо як тоді верховенство права, а там є що розслідувати, судячи зі свідчень Медведчука".

Фесенко наголосив, що уроки 2014-2015 років треба вивчити і не повторювати цих помилок. При цьому, за словами політолога, це уроки не тільки для Порошенка, але й для всіх українських політиків, зокрема, президента Володимира Зеленського, на майбутнє.

Політолог вважає, що цю справу треба не тільки довести до кінця, а й розширити. "Треба брати свідчення Медведчука не тільки по Порошенку, не тільки по цих двох кримінальних провадженнях, а розширити – там були контакти з Москвою, поїздки до Москви, фінансування партії "ОПЗЖ". Це важливо з точки зору вскриття механізмів російського впливу на українську політику – хто і як фінансував. І це навіть більш важливо, ніж оця вугільна і трубопровідна справи, які зараз розслідуються", - наголосив Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня в СБУ заявили, що Медведчук дав свідчення, за якою схемою відбулося виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" для подальшого транспортування через нього дизельного палива. За даними СБУ, Медведчук деталізував роль у ній екс-президента Петра Порошенка, а саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

Справа про постачання вугілля з ОРДЛО

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Екс-президент Петро Порошенко і народний депутат Віктор Медведчук є фігурантами цієї справи. Порошенко підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представниками вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Кримінальне провадження проти екс-президента розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Медведчук підозрюється в держзраді та сприянні тероризму (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). Також він є підозрюваним у справі про замах на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Медведчук перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого стало відомо, що він втік. 12 квітня його затримали. Наразі він перебуває під вартою.