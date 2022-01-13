Раніше суд заарештував активи екс-президента, проте кондитерської корпорації в списку немає.

П'ятий президент, нардеп Петро Порошенко, адвокати якого раніше заявили, що суд виніс рішення про його затримання, переписав свою корпорацію Roshen та інші великі бізнес-активи на старшого сина Олексія.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Слідство.Інфо".

Як відомо, на початку січня суд заарештував усе майно і активи Порошенка, проте кондитерської корпорації в списку немає. Це підтвердив журналістам прокурор ОГП Юрій Бєлкін.

За оцінками Forbes Україна, саме Roshen можна вважати найціннішим активом колишнього президента. Редакція видання оцінила корпорацію у понад $1,1 мільярда. Разом з нею статки Порошенка становлять близько $1,6 мільярда, каже заступник головного редактора Forbes Україна Володимир Ланда.

Окрім Roshen, на Олексія Порошенка переписали близько 50 компаній. Значна їх частина прямо пов'язана з кондитерською корпорацією. Серед переписаного на Порошенка-молодшого також є й аграрний бізнес, стверджують журналісти.

За словами Володимира Ланди, Порошенко-молодший, ймовірно, є номінальним власником переписаних на нього активів, реально контролювати їх може його батько.

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"Чому де-юре акціонером є Олексій Порошенко? Ми розуміємо, що в 2019 році відбулися президентські вибори. Ризики для бізнесу Петра Порошенка зросли. Він оперативно вжив заходів для того, щоб ці ризики мінімізувати і, як ми бачимо з останніх подій, це були заходи, які дійсно мінімізували такі ризики і фактично вивели це майно з-під майбутнього арешту, який стався через два роки", - каже він.

Прес-служба Петра Порошенка в коментарі журналістам заявила, що його старший син у 2019 році припинив політичну кар'єру. Після цього "за рішенням трастового керуючого йому було надано усіх прав та повноважень кінцевого бенефіціарного власника "сліпого" трасту". У екс-президента переконують, що таке рішення пов'язано виключно з припиненням політичної діяльності Порошенка-молодшого та "подальшим забезпеченням відділення політичної діяльності Петра Порошенка від бізнесу".

Також у розслідуванні йдеться, що Петро Порошенко нині володіє близько десятьма компаніями, які не можна назвати успішними. Деякі з них навіть були збитковими, частина взагалі не подавали фінансові звіти.

"Вугільна" справа Порошенка-Медведчука: що відомо

П'ятий президент проходить підозрюваним у справі про держзраду. Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі серед представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", зокрема, шляхом закупівлі вугілля у самопроголошених "республік" на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

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За версією ДБР, закупівля палива в ОРДЛО поставила енергетичну сферу України в залежність від Російської Федерації і "ЛДНР", підірвавши економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши можливості диверсифікації джерел поставок енергетичних ресурсів, а також надало РФ широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

17 грудня в Державному бюро розслідувань заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Того ж дня стало відомо, що Порошенко покинув межі країни. Пізніше він уточнив, що повернеться в Україну 17 січня.

Політик зазначив, що має намір після прибуття "з'явитися в суді та провести зустріч з Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом".

У вересні-листопаді 2021 року в даному провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно і активи Порошенка.