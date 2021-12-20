Лідер "ЄС" планує повернутися після свят.

Повернення в Україну п'ятого президента, нардепа від "ЄС" Петра Порошенка, якому оголосили про підозру в держзраді, не очікується до кінця парламентських канікул і свят.

Про це заявив його адвокат Ілля Новіков на брифінгу, трансляцію вів телеканал "Прямий".

Читайте такожПорошенко після втечі від ДБР полетів за кордон: ЗМІ дізналися цікаву деталь (фото, відео)"Їм (правоохоронцям - УНІАН) хотілося б, щоб ситуація розвивалася так, щоб він перебував за кордоном. А вони б говорили, що він боїться, не хоче повертатися: "А ось ми зараз його заочно будемо судити", - сказав Новіков.

Адвокат запевнив, що Порошенко повернеться в Україну, але не назвав конкретної дати. Ймовірно, це буде в наступному році.

"Порошенко повернеться, 100%. Зрозуміло, це буде зроблено не в ті дати, коли цього хоче прокуратура і ДБР. Це буде в ті дати, коли Порошенко зазвичай повертається з-за кордону. Ви знаєте, що парламентські канікули і новорічні свята - кінець грудня, початок січня - це єдиний час, коли президент Порошенко мав можливість кудись поїхати зі своєю сім'єю", - додав Новіков.

Предметне обговорення оголошеної підозри, як зазначив адвокат, також відбудеться вже наступного року.

"Ми, безумовно, будемо цю ситуацію обговорювати в суді, швидше за все - до предметного обговорення справа дійде вже в новому році", - сказав він.

Підозра Петру Порошенку

17 грудня в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Провадження розслідується за ч.1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутатові від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністрові енергетики Володимиру Демчишину.

20 грудня Петру Порошенку, який перебуває за кордоном, оголосили про підозру у вчиненні державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій.

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Автор: Анастасія Печенюк