У Державному бюро розслідувань заявляють, що екс-президент Петро Порошенко зобов’язаний давати показання.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
У ДБР нагадали, що суд обрав Порошенку запобіжний захід, яким зобов'язав: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.
У ДБР також наголосили, що Порошенко має процесуальний статус підозрюваного. "Підозрюваний, навіть якщо це народний обранець, у будь-якому кримінальному провадженні не може визначати кількість допитів та види процесуальних дії, які потрібно провести під час розслідування. Статус народного депутата не дає права ігнорувати Кримінальний процесуальний кодекс України", - заявили у відомстві. У ДБР підкреслили, що брати участь у процесуальних діях є обов’язком Порошенка.
"Саме закон визначає, що у нього є певні обов'язки, які він має виконувати, а не керуватися особистими бажаннями щодо цього. Тому з прикрістю сприймаємо слова адвоката Петра Порошенка про те, що його підзахисний "не співпрацюватиме зі слідством", - йдеться у повідомленні.
Також в ДБР вважають, що Печерський райсуд Києва вчинив надто поблажливо, коли відпустив Порошенка під особисте зобов’язання. "Отже, доводиться констатувати, що запобіжний захід Порошенку у вигляді особистого зобов'язання надто поблажливий. Стає все більш очевидним, що Порошенко хоче зірвати слідство і тільки політизує процес", - йдеться у повідомленні.
Також у ДБР додають, що 31 січня, в день, коли Порошенка запрошують на допит, "допит Віктора Медведчука у ДБР не планується. Відтак не може йти мови про так званий "перехресний допит" з Петром Порошенком".
Як повідомляв УНІАН, 28 січня адвокати Порошенка заявили що екс-президент прийде на одночасний допит з Медведчуком, але не даватиме жодних показань.
"Вугільна" справа Порошенка - що відомо
ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.
Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з кола представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".
Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) КК України.
У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.
6 січня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.
19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча прокурор просив взяти п'ятого президента під варту з альтернативою близько 1 млрд грн застави.
Адвокати та прокурори оскаржили відповідне рішення суду.
Київський апеляційний суд призначив дату розгляду апеляцій на запобіжний захід Порошенку на 28 січня. Засідання було перенесено.