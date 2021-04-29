Дипломат нагадала, що підрозділи СС брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розкритикувала марш на честь дивізії СС "Галичина", який відбувся в Києві напередодні.

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Свою оцінку заходу вона оприлюднила у своєму Twitter.

"Підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними", - написала дипломат.

Марш на честь "Галичини" в Києві

Увечері 28 квітня на Арсенальній площі у Києві розпочався Марш вишиванок, приурочений до 76-ї річниці створення першої української дивізії «Галичина».

В заході взяли участь близько 100 людей, вони влаштували ходу через центр міста. Активісти несли символіку дивізії та сучасних українських підрозділів.

Ще до початку ходи один з присутніх почав вигукувати гасла проти маршу (зокрема - "есесівська сволота"), однак поліція відвела його з місця пригоди, аби уникнути конфліктів.

Акція завершилась мирно, учасники провели мітинг на Майдані незалежності та розійшлись.

Дивізія СС "Галичина" - історія

Українську дивізію СС «Галичина» було створено в роки Другої світової війни - 28 квітня 1943 року, під патронатом гітлерівської Німеччини. Основу дивізії склали добровольці.

Дивізія увійшла до складу «Waffen-SS» разом з іншими національними формуваннями, але для неї було зроблено виняток і «Галичина», єдина з усіх різнонаціональних дивізій СС, отримала опіку католицьких, а потім і православних священиків.

28 червня 1944 р. за наказом командувача групою «Північна Україна» генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя дивізію ввели до складу 13-го корпусу 4-ї танкової армії, яка тримала оборону 160-км відтинку фронту біля м. Бродів. Дивізія «Галичина» зайняла другу (запасну) лінію оборони фронту довжиною 36 км.

В ході бойових дій дивізія потрапила в оточення і втратила понад 70% особового складу. У вересні 1944 року була фактично переформована заново. Використовувалась в антипартизанських операціях в Словаччині та Югославії, наприкінці війни вела бої в Австрії.

Оцінка діяльності дивізії дуже суперечлива - критики приписують їй злочини проти польського та єврейського цивільного населення. За твердженням прихильників дивізії, Нюрнберзький процес, який розглядав військові злочини нацистів, не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів.

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Автор: Дмитро Захаров