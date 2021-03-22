Рада збереться на позачергове засідання / Фото УНІАН, Андрій Кримський
Позачергове засідання Верховної Ради України може відбутися 26 березня.
Про це в своєму Telegram-каналі написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.
"Попередньо позачергове засідання ВР відбудеться в п'ятницю (26.03). Порядок денний буде пізніше. Але я буду пропонувати також включити питання про тарифи, ФОПи і доступне розмитнення авто", - повідомив Качура.
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Протести під ОП через Стерненка
- 20 березня біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка з нагоди дня його народження.
- Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Окрім цього, вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.
- Вони скандували "Аваков - чорт", "Свободу політв'язням", "Стерненку - волю", "Зеленський, не мовчи!", а також "Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!"
- Після акції поліцейські затримали ветерана АТО Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорда), якого підозрюють у тому, що він розбив скло у дверях будівлі ОПУ. Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї.
- У фракції "Слуга народу" заявили, що ініціюють проведення позачергового засідання Верховної Ради та ухвалення постанови з оцінками подій під Офісом президента 20 березня.
- Сьогодні, 22 березня, в парламенті було зареєстровано проект постанови про засудження подій, які сталися 20 березня біля Офісу президента (№5295).
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