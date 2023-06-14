В протоколі на офіційному сайті установи зазначено, що за обрання росіянина на цю посаду на два роки проголосували 14 країн, зокрема України

Україна відкликає голос за росіянина у Міжнародної організації зі стандартизації. Український представник Олег Швидкий, який проголосував за це, буде відсторонений.

"Ми відкликаємо голос. Швидкий (очільник ДП "УкрНДНЦ" Олег Швидкий - УНІАН) буде відсторонений", - про це повідомили власні джерела УНІАН.

Україна підтримала кандидатуру росіянина у міжнародної організації

Український представник разом з Росією, Іраном та Китаєм проголосував за росіянина, співробітника "Газпром нафти" Сергія Баранова на кандидатуру очільника комітету з арктичних операцій Міжнародної організації з стандартизації.

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В протоколі на офіційному сайті установи зазначено, що за обрання росіянина на цю посаду на два роки проголосували 14 країн, зокрема України. При цьому проти проголосували Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія та Великобританія.

Утримались при голосуванні Австралія, Бельгія, Бразилія, Кіпр, Франція, Німеччина, Індонезія, Ірландія, Італія, Японія, Казахстан, Нідерланди, Португалія, Швеція та США.

Україну в даній в даній організації представляє Національний орган стандартизації ДП "УкрНДНЦ", який підпорядковується Міністерству економіки України.

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