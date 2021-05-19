В ОП анонсували присутність великої кількості журналістів.

Президент Володимир Зеленський завтра, 20 травня, проведе прес-конференцію.

Як повідомляє прес-служба глави держави, захід відбудеться на території державного підприємства "Антонов" у Києві на вулиці Туполєва. Початок о 12-й годині.

Як відомо, ДП "Антонов" - це авіабудівний концерн, що входить до складу "Укроборонпрому" й об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс, для розробки та сертифікації літаків.

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Раніше в Офісі президента розповіли, що спілкування Зеленського з пресою за підсумками дворічного перебування на посаді відбудеться у "нетиповій, але об’ємній промлокації". Про це "Радіо Свобода" повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Будуть несуттєві обмеження (пов’язані з COVID-19). Кількість журналістів, певно, буде достатньо великою. По часу – близько 2-2,5 годин", - уточнив він.

Що було раніше

Попередня прес-конференція Зеленського відбулася на відкритому повітрі в парковій частині Маріїнського палацу 20 травня 2020 року.

Роком раніше, 20 травня 2019 року, Зеленський вступив на посаду президента, склавши присягу в Верховній Раді.

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Автор: Юрій Годован