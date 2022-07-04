Джонсон зазначив, що Британія має "приєднатися до союзників, щоб Україна здобула перемогу".

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про те, що президента країни-агресора Володимира Путіна потрібно зупинити.

Про це він заявив під час виступу в Палаті громад британського парламенту, повідомляє The Guardian.

Джонсон зазначив, що Британія має "приєднатися до союзників, щоб Україна здобула перемогу".

"Якщо Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак. Ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного миру, який полягає в тому, що не можна допустити розчленування великих і могутніх країн, своїх сусідів, і якби це коли-небудь було дозволено, то жоден народ ніде не був би в безпеці", — сказав британський прем'єр.

Джонсон підкреслив, що в України "є сили, щоб закінчити цю війну на умовах, які описав президент Зеленський".

Війна в Україні та позиція Джонсона:

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив побоювання, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечні для міжнародної безпеки та стануть "довгостроковою економічною катастрофою".

26 червня з'явилася інформація про те, що Джонсон має намір організувати зустріч Зеленського з королевою Єлизаветою II.

26 червня 2022 року Джонсон заявив про те, що "натисне" на кілька країн, щоб допомогти Україні зі зброєю.

29 червня 2022 року Джонсон назвав російського диктатора Володимира Путіна "вигнанцем", але закликав партнерів G20 не бойкотувати саміт, якщо глава Кремля туди все-таки приїде.

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