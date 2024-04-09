Правитель Росії бачить свою роль як месії у необхідності формування світогляду молодих росіян.

Правитель Росії Володимир Путін порівнює себе з Ісусом у своїй боротьбі за "дотримання традицій". Так, у своїй промові про необхідність вчити російську молодь "традиційним" цінностям він використав біблійний сюжет. Про це у своїй статті для The Times пише військовий та політичний експерт Джордж Грильз.

Він зазначає, що Путін часто представляв себе непохитним захисником християнської віри проти "сатанинського" Заходу.

"Але, показуючи, як Путін бачить свою роль, російський лідер говорив у відверто релігійних термінах про необхідність формування світогляду молодих росіян. З'явившись по відеозв'язку на святкуванні відкриття підмосковних дитячих центрів, Путін почав цитувати Біблію", - зазначає автор.

За його словами, Путін наказав створити молодіжні центри по всій країні, "що нагадує табори радянських часів, де дітям прищеплювали цінності Комуністичної партії з раннього віку".

"Путін порівняв свою місію захисту російської молоді від повзучого впливу Заходу із зусиллями Ісуса Христа, який залучив Петра та Андрія, двох рибалок, щоб вони поширювали слово Боже. "Ви пам’ятаєте, як Ісус прийшов у Галілею і побачив рибалок біля Галілейського моря?" – запитав він на зустрічі російських офіційних осіб. "Один ловив рибу, інший лагодив сітку. І він сказав їм: "Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей, ловцями людських душ". Вони стали його євангелістами, його учнями. ... Це було дуже важливо в той час, коли розвивалися світові релігії… але не менш актуально це зараз, коли ми повинні захищати наші традиційні цінності, нашу культуру, наші традиції та нашу історію. Це дуже важливо для майбутнього країни", - цитує Путіна автор.

Він додає, що Путін наполягав, що не хоче ділитися суто християнським посланням, і згадав про чотири "традиційні релігії" Росії — християнство, іслам, буддизм та іудаїзм.

"Але в країні, де 70 відсотків росіян ідентифікують себе як православні, християнство насолоджувалося привілейованою роллю і було кооптовано для виправдання війни в Україні", - йдеться у статті.

Володимир Путін: останні заяви

Днями російський диктатор Володимир Путін натякнув на завезення "робочої сили" з-за кордону. У своєму виступі на XII з'їзді Федерації незалежних профспілок Росії він заявив про майбутній "кадровий голод" у країні.

Як сказав Путін, "у нас вибору великого немає: треба завозити робочу силу з-за кордону, або підвищувати продуктивність сучасного виробництва".

Раніше на колегії МВС країни-агресора Путін дав новий "урок історії". За його словами, геополітичні недоброзичливці Росії хочуть реваншу "за невдалі походи Наполеона і Гітлера".

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