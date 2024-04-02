Він заявив, що Росію хочуть розвалити.

Путін заявив, що геополітичні недоброзичливці Росії хочуть реваншу "за невдалі походи Наполеона і Гітлера".

На колегії МВС він сказав, що країна перебуває у складному історичному періоді. "Після розвалу СРСР наші геополітичні недоброзичливці поставили перед собою мету дорозвалити те, що ще залишилося від історичної Росії, дорозвалити її ядро, Росію, Російську Федерацію і підпорядкувати все, що залишиться, своїм геополітичним інтересам", - сказав він.

За словами Путіна, "хтось" вважав Росію слабкою ланкою. "Як не дивно, хтось хоче реваншу за невдачі в боротьбі з Росією в історичні періоди, за невдалі походи Гітлера на Росію, Наполеона тощо", - додав він.

Інші заяви Путіна:

Нагадаємо, раніше кремлівський правитель в інтерв'ю скандальному Такеру Карлсону дав "маленьку історичну довідку" на 25 хвилин, у якій розповів свою версію стосунків України та Росії.

Крім того, він відкрито заявив, що Польща "загралася і змусила" Гітлера почати війну. У Варшаві сказали, що вже звикли до параноїдальних виправдань повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нещодавно Путін заявив, що Росія хоче створити "санітарну зону" на територіях України.

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