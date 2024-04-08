Якщо Росія хоче залякати Фінляндію, розмістивши війська на кордоні, але для цього потрібно багато військ.

Президент Росії Володимир Путін нещодавно знову пригрозив розмістити війська біля кордону з Фінляндією, який становить понад 1300 кілометрів. Ця спроба залякування буде безуспішною, адже у Росії недостатньо солдатів.

Видання Politico пише, що основна проблема постійного залякування інших полягає в тому, що це вимагає значних ресурсів. Якщо Росія хоче залякати Фінляндію, оголосивши, що помститься їй за вступ до НАТО, ввівши війська на кордон, їй потрібно мати в розпорядженні багато військ, а їх просто немає.

"У росіян не буде ресурсів для створення інфраструктури, виробництва нового важкого озброєння і залучення значної кількості військ до нашого кордону до 2030 року", - сказав мені генерал-майор у відставці Пекка Товері, колишній начальник фінської військової розвідки.

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За його словами, подібна операція вимагає навичок проведення "операцій у болотисто-лісистій місцевості", адже більша частина прикордонної території Фінляндії - це суцільна дика місцевість, яка не підходить для ведення сучасного механізованого бою. Зазначається, що сучасні російські військові не мають подібного досвіду.

Крім того, Кремль уже перевів свої війська, розміщені біля фінського кордону, в Україну - хоча Путін стверджує, що вони були виведені на знак дружби з Фінляндією.

"138-а окрема гвардійська гвардійська мотострілецька бригада, як і раніше, перебуває в Кам'янці, приблизно за 50 кілометрів від фінського кордону", - зазначив Товері. "Але гарнізон досить порожній, боєздатних військ немає, тому що всі вони перебувають на Україні. А всі п'ять прилеглих бригад були наполовину укомплектовані ще до війни".

Зазначається, що Путін, вдаючись до погроз, переоцінив можливості своєї армії.

Відносини Фінляндії та Росії - останні новини

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що бажання Путіна домінувати в Європі не закінчиться на Україні, адже в Москві готуються до тривалого конфлікту із західними країнами, тому він закликав Захід "прийняти виклик".

Варто зазначити, що Фінляндія зіштовхнулася з проблемою біженців, які через Росію намагаються потрапити до Європи, перетинаючи фінський кордон.

Крім того, з 16 березня у Фінляндії можуть заарештувати автомобілі на російських номерах.

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