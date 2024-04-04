Країна-агресор найближчими роками форсуватиме свій індустріальний розвиток.

Російський диктатор Володимир Путін заявив про майбутній "кадровий голод" у країні та натякнув на іноземну робочу силу. Як передають росЗМІ, відповідну заяву Путін зробив на XII з'їзді Федерації незалежних профспілок Росії.

Зокрема, він сказав про важливість підвищення продуктивності праці, модернізації промисловості, АПК, сфери послуг та інших галузей економіки, соціальної сфери за допомогою цифрових технологій, автоматизації виробництва та "сучасних управлінських процесів".

У цьому контексті диктатор додав, що Росії доведеться підвищувати продуктивність праці або завозити робочу силу з-за кордону.

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"У нас вибору великого немає: треба завозити робочу силу з-за кордону, або підвищувати продуктивність сучасного виробництва", - сказав Путін.

У цьому ж зв'язку він говорив, що поліпшенню умов праці фахівців у РФ та підвищенню їхніх доходів допоможуть "галузеві центри компетенції", де узагальнюватимуться і тиражуватимуться найкращі практики ощадливого виробництва". Такі центри створюватимуться по всій країні.

"Майбутні 6 років мають стати часом форсованого індустріального розвитку Росії. На нашому внутрішньому ринку має збільшуватися частка вітчизняних товарів, обладнання, верстатів, транспортних засобів, ліків, споживчих товарів тощо. Все це ми можемо і вироблятимемо самі в набагато більших обсягах, ніж зараз", — наголосив диктатор.

Він додав, що це і є "структурні зміни в економіці", забезпечення зростання ВВП тощо.

Тезу про майбутній дефіцит кадрів у РФ також підхопили держЗМІ.

"Економіка Росії найближчими роками відчуватиме дефіцит кадрів, тому критично важливо підвищити продуктивність праці. Росії доведеться або завозити робочу силу з-за кордону або підвищувати продуктивність праці", — цитує Путіна ТАРС.

Також повторюється теза про те, що найближчими роками в РФ має форсуватися індустріальний розвиток, що збільшить кількість російських товарів на внутрішньому ринку.

"Нову модель оплати праці бюджетників буде відпрацьовано у низці регіонів, у 2027 році на неї має перейти вся країна", - йдеться у повідомленні.

Настача кадрів в армії РФ

Керівник Росії Володимир Путін планує війну на виснаження в Україні на тлі кадрових проблем. Видання Bloomberg із посиланням на чотири джерела, знайомі з військовою стратегією Кремля, зазначає, що Москва, ймовірно, готує ґрунт для посилення війни, включно з можливою ще однією мобілізацією резервістів, навіть у той час коли "економіка Росії під час війни вже бореться з нестачею робочої сили".

При цьому Росія нині може мати проблеми з проведенням нових великих наступальних дій, щоб захопити такі міста, як Харків.

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