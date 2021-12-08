Він наголосив, що найголовнішим у цій ситуації є особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на Сході України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вчорашню розмову президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Він дав перемовинам позитивну оцінку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський розповів журналістам під час прес-конференції у Києві.

"В цілому я вважаю, що це позитивно, що президент Сполучених Штатів розмовляв з президентом Російської Федерації", - зазначив президент.

Зеленський уточнив, що деталі цих перемовин він планує прокоментувати завтра після його розмови з президентом США.

"Я вважаю, що перемога України в тому, що США завжди підтримували наш суверенітет та нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше з того, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція та роль президента Байдена у врегулюванні війни на Сході України. Мені здається, що це найголовніше", - наголосив глава держави.

Переговори Байдена і Путіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня відбулися переговори лідерів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна за допомогою закритого каналу відеозв'язку. Байден попередив президента Російської Федерації про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення воєнної активності на кордоні з Україною. Вони говорили дві години.

Читайте такожПеремовини Байдена і Путіна: з'явилася реакція МЗС УкраїниЯк сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, Байден відмовився йти на поступки Путіну у питанні перспектив вступу України в НАТО.

Салліван не зміг сказати, чи Путін остаточно вирішив нападати на Україну. Водночас радник з нацбезпеки припустив, що Путін може відмовитися від планів вторгнення в Україну в обмін на запуск "Північного потоку-2".

Також США мають намір надати Україні додаткову оборонну допомогу. Окрім цього, у Білому домі повідомили дату телефонної розмови Байдена і Зеленського.

Автор: Антоніна Доломанжи