Процедура його проведення настільки ускладнена, що провести його насправді практично неможливо, вважає нардеп.

Прийнятий Верховною Радою України закон про народовладдя через всеукраїнський референдум є фікцією – процедура його проведення настільки ускладнена, що провести його насправді практично неможливо.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

Парламентарій зазначив, що незважаючи на те, що і політики, і експерти законопроект президента Володимира Зеленського про народовладдя назвали не законом про референдум, а законом про маніпулювання громадською думкою, документ отримав підтримку 255 нардепів.

"Законопроект про народовладдя через референдум є фікцією – процедура його проведення настільки ускладнена, що провести його насправді практично неможливо. Так, члени ЦВК мають бути присутніми на кожному засіданні ініціативної групи, верифікують зібрані 3 млн підписів. Ініціативна група повинна подати аналітичну записку про можливі соціальні, політичні, правові наслідки винесення питання на референдум», – пояснив політик.

Рабінович зазначив, що якщо питання, що виноситься на референдум, пропустить ЦВК, остаточне рішення за президентом, який має право 40 днів роздумувати, оголошувати референдум.

"Тобто, прийняття нової Конституції не може бути предметом референдуму. Це означає, що за фактом ми маємо імітацію народовладдя - красиву назву, не наповнену реальним змістом", - підсумував співголова ОПЗЖ.

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Автор: УНІАН