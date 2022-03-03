Депутати заборонили виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій Росії.

Верховна Рада України ухвалила закон, яким передбачила заборону через суд релігійних організацій, громадських об’єднань та політичних партій, які пропагують Росію.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, народні депутати проголосували за законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора)" (реєстраційний номер 5101).

На сайті не вказано, скільки депутатів підтримали цей законопроект, бо засідання проводилося в закритому режимі.

Даний закон встановлює заборону на виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора, також передбачає через суд заборону діяльності релігійних організацій, громадських об’єднань та політичних партій, які пропагують агресора.

В законі передбачено заборону релігійної організації у разі встановлення судом фактів вчинення нею дій, спрямованих на: ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки; порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками; поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

Передбачена заборона на інформаційну продукцію, яка спрямована на пропагування дій Росії, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як "внутрішнього конфлікту", "громадянського конфлікту", "громадянської війни", заперечення тимчасової окупації частини території України.

Також така заборона передбачена за глорифікацію, тобто прославлення, осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України у 2014 році, представників як збройних формувань Російської Федерації, так і іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі військові люди".

Такі ж заборони стосуються громадських, релігійних організацій.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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