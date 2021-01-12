Голова Верховної Ради зауважив, що перед обома країнами сьогодні стоїть низка складних викликів.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся з президентом Республіки Молдова Майєю Санду.

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Як повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради, сторони обговорили питання щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету, впровадження системних реформ та перспективи міжпарламентської співпраці.

Разумков зазначив, що Україну та Молдову об’єднує не тільки спільний кордон та минуле, а і європейське майбутнє та виклики сьогодення.

За словами голови Верховної Ради, перед обома країнами сьогодні стоїть низка складних викликів.

«Територіальна цілісність і для нашої, і для вашої країни - не просто слова. Це те, за що ми боремося впродовж багатьох років», - наголосив він.

Спікер констатував, що, на жаль, на лінії зіткнення на Донбасі продовжують гинути військовослужбовці та мирні громадяни.

Разумков та Санду також обговорили роботу антикорупційних органів в Україні.

«Не можу сказати, що мене як громадянина влаштовує результат роботи антикорупційних органів», - зазначив він і наголосив, що їхня діяльність для багатьох є стримуючим фактором.

Він також розповів про кроки, які здійснює український парламент для забезпечення ефективної діяльності антикорупційних органів.

Крім того, Разумков висловив сподівання, що невдовзі взаємодія між парламентами України та Молдови отримає новий поштовх для активізації співробітництва.

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Автор: Тамара Отовська