Зокрема, буде повернуто громадський контроль над закупівлями Міноборони речового майна і харчування.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про зміни, які відбудуться у системі закупівель для армії після нещодавнього скандалу.

Про це міністр повідомив у соцмережі. "Процес вдосконалення у Міноборони триває безперервно. 29 червня 2022 року було ухвалено рішення здійснити позапланову перевірку забезпечення армії харчуванням силами внутрішнього аудиту Міноборони. Восени відповідні структури комплексно перевірялися і внутрішнім аудитом, і державними аудиторами", - розповів Резніков.

Він повідомив, що попередні висновки аудиту були підготовлені у грудні 2022 року й за процедурою зараз їх опрацьовує профільний закупівельний департамент, після чого міністр офіційно затвердить результати.

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"Аудит показав, що система закупівель і контролю потребує змін. Саме аудит пришвидшив процес реорганізації системи закупівель у тиловому забезпеченні та спричинив кадрові рішення щодо осіб, стосовно доброчесності яких були обґрунтовані сумніви... Я особисто і команда в цілому зробили висновки з історії, яка спричинила суспільний резонанс. Ми не були достатньо відкритими, тому не змогли пояснити результати нашої роботи, які відповідають суспільному запиту. Ми не створили достатніх механізмів, що гарантують довіру. Це помилка, яка буде виправлена", - додав очільник Міноборони.

Він зауважив, що наразі настав час для "наступних кроків".

"Першим моїм завданням у сфері харчування ЗСУ була ліквідація монополії. Це завдання вирішене – замість одного постачальника, який був ще рік тому, у 2022 році їх кількість зросла до 5, а на 2023 рік ми уклали контракти з 8 компаніями. Аналіз чинної системи закупівель під час активної фази війни засвідчив як окремі переваги, так і суттєві недоліки. Її слід вдосконалити", - впевнений міністр.

Резніков наголосив, що пріоритетом для Міноборони є і буде забезпечення безперервності та якості харчування, але необхідно знайти баланс з прагненням суспільства бачити прозорі процеси та контролювати їх.

"Саме тому вже здійснено такі кроки. Проведено дуже змістовні розмови у двох парламентських комітетах, отримано рекомендації народних депутатів. Я підтримав ініціативу депутатів знайти спосіб відкрити частину оборонних закупівель під час війни для належного контролю над публічними фінансами. Ми домовились повернути громадський контроль над закупівлями речового майна, ПММ, харчування з урахуванням обмежень військового стану", - розповів він.

Очільник МОУ також повідомив, що дав доручення здійснити аналіз цін та процесу їхнього формування, зменшити термін контракту з постачальниками та розробити нові підходи, які будуть включати механізми прозорості та підзвітності, переходу до меню (раціонів) зі збереження продуктового різноманіття, публікацію цін, тощо.

"Ми застосуємо ці інструменти для підвищення прозорості закупівель не тільки для харчування, а і для речового майна, ПММ. Зараз проводимо перевірку цін по всій номенклатурі. Я буду особисто контролювати виконання цього плану і доповідати громадянському суспільству про прогрес і результати", - пообіцяв він.

Також, за словами Резнікова, наразі запроваджене внутрішнє правило звірки всіх цін при укладанні контрактів з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами, а на сайті Міноборони згодом будуть оприлюднювати деталі укладеного контракту, зокрема номер і дату укладання (для ідентифікації), ціну за одиницю, посилання на публічні технічні умови закупівлі (на сайті МО або в загальному доступі для ПММ, частково для харчування тощо).

Він також уточнив, що звернувся до двох комітетів Верховної Ради для проведення спільної наради стосовно механізмів змін закупівлі, підзвітності та цивільного демократичного контролю.

"Крім того, вчора я підписав понад 20 запрошень до різних організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, окремих представників ЗМІ, що здійснюють розслідування, та експертів з оборонних реформ з пропозицією провести спільну зустріч та обговорити необхідні кроки. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо побудувати дієвий механізм, який закладе основи для майбутньої прозорої, підзвітної і водночас надійної та захищеної системи забезпечення армії", - вважає міністр.

Скандал з закупівлями у Міноборони

21 січня "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони підписало угоду на 13,16 млрд грн з фірмою зі статутним капіталом у 1 тис. грн, що, на думку видання, вказує на те, що для угоди було створено "фірму-прокладку".

Видання стверджувало, що має в розпорядженні угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

23 січня у Національному антикорупційному бюро повідомили, що почали розслідування щодо закупівлі продовольства для армії ще до розголосу в ЗМІ. Зокрема, з-поміж іншого слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн. Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу, цього ж дня Кабмін звільнив його. Також після скандалу було звільнено директора Департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

Нині харчування військових здійснюється за контрактами минулого року.

30 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним відомствам розробити оновлену систему закупівель для армії із оприлюдненням цін. Для цього буде створено робочу групу, яка розгляне можливість створення окремого розділу для військових потреб у системі "Prozorro".

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