Він зазначив, що цей тост придумали поляки.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про дотепний тост, який стосується російського військового флоту.

У своєму повідомленні у соцмережі Резніков розповів, що його придумали у Польщі, але вже знають усі міністри оборони клубу "Рамштайн".

"Поділюся з вами польським тостом, який я вивчив від наших друзів у Варшаві й, звісно, цей тост вже знають усі міністри оборони країн клубу "Рамштайн": "За російський воєнний флот, до дна!", - написав український міністр.

Також Резніков подякував українцям, які привітали його 18 червня з днем народження.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що західні партнери передадуть Україні додаткову зброю. Таке рішення ухвалили за підсумками зустрічі з української оборони у форматі "Рамштайн-3".

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