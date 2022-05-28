В ОП ще раз застерегли від будь-яких домовленостей з Кремлем на умовах Путіна.

Глава російської переговорної групи Володимир Мединський несподівано озвучив нову мету "військової операції": врятувати "рідну Україну" і "зберегти її для майбутнього російських дітей". Що в перекладі на російську мову, якою, до речі, погано володіють в Росії, означає: "ми хочемо вбити українських дітей, захопити міста України і таким чином звільнити територію для наших (російських) дітей".

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Telegram.

"Іноді у деяких наших партнерів проскакує питання: чи не варто спробувати домовитися з Росією за столом переговорів? В основі цієї пропозиції лежить гіпотеза, що тут – як в бізнес-конфліктах: можна домовитися про компроміси, врегулювати суперечку і повернутися до колишнього життя. Відповім прямо: це катастрофічна помилка, що випливає з невірного розуміння природи цієї війни і її справжніх мотивів. Що веде до жахливих наслідків для всього світу", - зазначив Подоляк.

За його словами, будь-які домовленості з Росією не коштують і ламаної копійки. Хіба можна домовлятися з країною, яка завжди цинічно пропагандистськи бреше?

"Будь-які пояснення РФ - тільки гра слів. В реальності Росія розв'язала класичну загарбницьку війну в дусі Середніх віків: малоосвічений, але обвішаний крилатими ракетами агресор вирішив захопити набагато більш сучасну і менш озброєну країну, знищити її народ, повернути на території розруху, бруд і натовпи п'яних бомжів, а також привласнити собі чуже майно. Така природа російської імперської держави-країни-гопника: вона не створює нові цінності (культурні, наукові чи технологічні), але вперто руйнує чужі", - запевнив Подоляк.

За словами радника глави ОП, ця війна не про те, в яких кордонах буде держава Україна. Ця війна про те, по якій траєкторії буде розвиватися світ.

"Вчорашня історія Європи - це, безумовно, історія кровопролитних воєн. Тому що цінувалися сила, монстри і право нанести перший віроломний удар. Обидві світові війни, до речі, теж починалися з територіальних суперечок, пропагандистської істерії, бажання нелюдів вбивати і палити вільних людей. Після 1945 року світ, сказавши "ніколи знову", спробував змінити правила. До порядку увійшли питання людського прогресу: продовження часу і якості життя, біотехнології, генна інженерія, штучний інтелект, сервісні технології, комунікації без кордонів etc. Сьогодні ми могли б говорити про цивілізаційний прогрес. Але з російського середньовічного табору з вертухаями знову виповз людожер з очима, в яких – порожнеча і ненависть. І тому ми тепер говоримо про обстріли мирних міст, масові зґвалтування жінок, трирічних дітей, які голодують у підвалах, і крадіжку зерна. Часи Золотої орди повернулися? Московія показала своє справжнє обличчя, яке шалено любить Соловки, Головне управління таборів, тортури, "розстрільні трійки" і обов'язкові насильницькі депортації цілих народів?"- запитує Подоляк.

Він запевнив, що Україна буде воювати з Росією до переможного фіналу: у нас немає інших варіантів.

"І якщо Захід знову здригнеться, в черговий раз оголить свій глибинний страх перед російським монструозним світом, Європу, світ в цілому чекає новий кривавий переділ кордонів, хаос, хвилі біженців, голод, нові правила безпеки, коли людська цивілізація змушена платити данину гопнику з ядерною валізкою. Росія зробить біднішим кожного жителя Європи, спровокує важкий голод в Азії та Африці та ініціює нові територіальні конфлікти. Десятки, сотні кримінальних анклавів, де стодоларові злодії і бандити будуть натягувати на себе одягу "прем'єрів" і "міністрів"", - говорить Подоляк.

Росія довела, що є країною-варваром, що загрожує світовій безпеці, зазначив радник глави ОП. За його словами, варвара можна зупинити тільки силою і тільки разом.

"І зробити це ми повинні заради наших дітей. Таких відкритих, чистих, прогресивних, усміхнених світу. Інакше ... світ чекають дуже темні часи", - попередив Подоляк.

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 травня колишній державний секретар і радник президента США з національної безпеки Генрі Кіссінджер під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Україна повинна піти на переговори з Росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки. За його словами, переговори між РФ і Україною повинні початися в найближчі два місяці, перш ніж вони приведуть до наслідків, які буде нелегко подолати.

Після цього радник глави офісу президента України Михайло Подоляк назвав Кіссінджера "давоським панікером".

Президент Володимир Зеленський жорстко відповів колишньому держсекретареві США Генрі Кіссінджеру на пропозицію погодитися на втрату частини територій взамін на припинення війни.

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