За підсумками засідання РНБО ухвалила рішення провести аудит усіх дозволів, які було видано на видобуток надр в Україні за період з 1994 року.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що санкції проти 19 компаній з видобутку надр застосовано через отримання ліцензій за заниженою ціною, що завдало великих збитків державі.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави у Facebook.

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"Ми продовжуємо відновлювати справедливість там, де хтось вважав, що його персональні фінансові апетити можуть бути сильніші за інтереси держави та народу України, а його власні кишені - важливіші від державної казни. На основі пропозицій, внесених Службою безпеки України, застосовані персональні, економічні санкції, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій та транзиту ресурсів, а також анулювання та зупинка ліцензій і спецдозволів на користування та видобуток надр України щодо 19 компаній", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що ці 19 компаній, на думку правоохоронців, отримали ці ліцензії за заниженою ціною, завдавши державі великих збитків.

"Згідно Конституції, надра є власністю всього народу України. Часи, коли існував список прізвищ, які вважалися "українським народом", і можуть володіти та користуватись, ці часи закінчились", - підкреслив президент.

Санкції РНБО проти компаній у сфері користування надрами

19 березня за підсумками засідання РНБО ухвалила рішення провести аудит усіх дозволів, які було видано на видобуток надр в Україні за період з 1994 року.

Також РНБО застосувала санкції щодо таких компаній: "Геоконнект", "Глобалгеоінвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бестойл компані», "Надра простір", "Інфогеотренд", "Еджін марка", "Екогазальянс", "Епівал енерджі", "Юноліт ойл", "Профінафт", "Бестгеотек".

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, щодо цих 19 компаній застосовано максимальний тип санкцій.

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Автор: Віталій Саєнко