Президент наголосив, що при підготовці сьомого санкційного пакету ЄС потрібно розірвати будь-які зв’язки з Росією.

При підготовці сьомого санкційного пакету ЄС потрібно розірвати будь-які зв’язки з Росією.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників Діалогу Преспанського форуму.

Він зазначив, що Росія кинула виклик кожному народу на континенті, кожному регіону Європи, а для України це найстрашніший виклик – воєнний.

"Розпочавши цю війну проти України, Росія намагалася створити плацдарм для наступу на інші народи Європи. І тому наш захист у цій війні та майбутня перемога принципово важливі для безпеки всіх у Європі", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Росії вдалося зробити залежними від себе різні країни Європи, зокрема, в питанні забезпечення енергоресурсів. За його словами, тиск на газовий ринок, а також використання Росією інших інструментів призводить до того, що інфляційні процеси значно прискорилися.

Зеленський наголосив, що ще гірший сценарій реалізується на продовольчому ринку.

"Там провокується не лише зростання цін, причому на базові продукти харчування, а й нова міграційна криза",- сказав президент України.

За його словами, російська блокада українських портів та удари по нашій агропромисловій інфраструктурі призводять до утворення дефіциту на важливих регіональних сегментах світового ринку продовольства.

"Скільки мільйонів біженців буде у Європі, якщо через російську політику почнеться голод в африканських та азійських країнах? А якщо нестача продуктів там і цінова криза спровокують політичний хаос і падіння урядів? Чи зможете ви тоді проводити консолідовану політику? Ось навіщо Росії продовольча криза",- наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що Росія для того, щоб обманювати не тільки внутрішню, але й зовнішню аудиторію, і щоб розпалювати ворожнечу, витрачає мільярди доларів щорічно.

Зеленський наголосив на необхідності звільнити Європу від ланцюгів залежності, які російська держава створювала протягом десятиліть.

"Безпека просто неможлива без цього, причому це однаково і для півночі Європи, і для півдня, і для заходу, і для сходу. Ось чому потрібні такі санкції проти Росії за антиєвропейську політику, щоб там назавжди запам’ятали ціну, зокрема й за продовольчу кризу. Той, хто створює штучний голод, повинен стати глобальним ізгоєм і зазнати болісних збитків", - наголосив Зеленський.

За його словами, це має бути враховано при підготовці сьомого санкційного пакету Європейського Союзу.

"Потрібно розірвати будь-які зв’язки з Росією, які вона використовує, щоб заробляти на Європі й водночас здійснювати антиєвропейську політику. Не може бути жодної торгівлі з Росією – не варто давати гроші тому, хто прагне вашого ж знищення", - наголосив президент України.

Зеленський підкреслив, що потрібно зробити всю Європу нарешті єдиною, а повноправна європейська інтеграція України, як і повноправна європейська інтеграція ваших держав, – це історичне посилення Європи та повний демонтаж російської можливості бити нас поодинці.

Зеленський зазначив, що найближчим часом відбудеться саміт високого рівня ЄС – Західні Балкани.

"Відповідаючи нам щодо нашої європейської перспективи і відповідаючи вам щодо вашої європейської перспективи, народи Європи і європейські політики відповідають на запитання щодо майбутнього Європи", - наголосив він.

За його словами, потрібна позитивна відповідь на нашу європейську перспективу.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Європейський Союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, включає відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів – протягом 8 місяців та відключення від SWIFT "Сбербанку", "Россільгоспбанку", "Московського кредитного банку" та "Білоруського банку реконструкції та розвитку".

15 червня Зеленський наголосив, що сьомий санкційний пакет має бути настільки відчутним для РФ, як усі шість попередніх пакетів санкцій разом.

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