Шостий пакет санкцій, який включає часткове ембарго на нафту і нафтопродукти, істотно вплине на російську економіку.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальної політики Андрій Герус зазначив, що Україна має важелі впливу на російську трубопровідну нафту, яка не потрапила під ембарго.

Про це він сказав у ефірі інформаційного телемарафону.

Герус зазначив, що прийнятий проти Росії шостий пакет санкцій, який включає часткове ембарго на нафту і нафтопродукти, істотно вплине на російську економіку.

"Вони однозначно будуть боляче зачіпати. Тому що ми знаємо, що для Росії доходи від експорту нафти та нафтопродуктів формують бюджет і фінансові ресурси, які йдуть на армію і на озброєння РФ", - сказав він.

За словами депутата, що стосується трубопровідної нафти через трубопровід "Дружба", яка була виключена з пакету санкцій, то на цей процес також є важелі впливу.

"Труба частково проходить через Україну і через Польщу, тому є важелі, щоб вести переговори з цього питання", - зазначив він.

Герус повідомив, що обмеження настали також і на страхування суден, що перевозять нафту. Це означає, що продавати нафту навіть не в Європу, а, наприклад, в Азію стане складніше.

Герус вважає, що наступним кроком має бути введення мита на всі ресурси, які постачає Росія. Зокрема, це має стосуватися в першу чергу газу та інших корисних копалин.

"Повна заборона газу цього або навіть наступного року проблематична. Але я вірю, що протягом 5 років може бути повна заборона на імпорт газу. А до цього часу можна включати квотування, обов'язкову наявність інших альтернатив, наприклад газ з інших напрямків або скраплений газ", - сказав він.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств.

2 червня 2022 року президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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