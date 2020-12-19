За словами держсекретаря, для вбудовування шкідливого коду в урядові системи США було докладено "значних зусиль".

Держсекретар США Майк Помпео заявив про причетність Росії до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року.

Читайте такожУкраїна приїхала до санкцій ЄС проти російського ГРУ за кібератаку на німецький БундестагПро це він заявив в інтерв'ю в авторській програмі американського журналіста Марка Левіна, передає "Радіо Свобода".

Скоординована хакерська атака на американські відомства почалася в березні, 14 грудня Вашингтон підтвердив, що цілями стали американське Міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій та інформації. За даними корпорації Microsoft, що також зазнала нападу, метою хакерів стали понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній. Цілі розташовувалися не лише в США, але і в Канаді, Великобританії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлі, Мексиці та Об'єднаних Арабських Еміратах.

У четвер, 17 грудня, адміністрація Трампа та обраний президент Джо Байден висловили тривогу у зв'язку з масштабним вторгненням в комп'ютерні системи. Кіберпідрозділ Міністерства внутрішньої безпеки США заявив, що злом становить серйозну загрозу для федерального уряду і влади штатів і муніципалітетів, а також для критично важливих об'єктів інфраструктури.

"Ми можемо гранично ясно сказати, що в цю атаку була залучена Росія", - заявив Помпео.

За його словами, для вбудовування шкідливого коду в урядові системи США були зроблені "значні зусилля".

До цього моменту про можливі зв'язки атаки з Москвою заявляли джерела провідних американських ЗМІ, але адміністрація Дональда Трампа публічно не коментувала ці твердження. Москва причетність до атаки заперечує.

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Автор: Тамара Отовська