У Вашингтоні пояснили, як далеко змогли зайти хакери, які проникли в мережі міністерства енергетики.

Міністерство енергетики США поповнило ряди урядових відомств в країні, які підтвердили проникнення хакерів у свої системи в ході найгіршої кібератаки проти американського уряду за всю історію.

Читайте такожПрокуратура Нідерландів не висуватиме звинувачень хакеру, який зламав акаунт ТрампаМіністерство енергетики контролює американську ядерну зброю, - пише BBC. Але у відомстві запевняють, що безпека арсеналу не була порушена. Технологічний гігант Microsoft теж у четвер підтвердив, що виявив злоякісне програмне забезпечення у своїх системах. Багато хто запідозрив, що уряд Росії відповідальний за масштабні кібератаки. Але Москва заперечує свою роль.

BBC нагадує, що Мінфін США теж серед урядових відомств, які стали жертвамискладного і довготривалого проникнення в комп'ютерні системи. Але про атаки стало відомо лише минулої неділі. Дослідники, які назвали хакерську атаку "Спалахом на Сонці" (Sunburst), кажуть, що знадобляться роки для того, щоб повністю зрозуміти найбільшу в історії кібератаку проти США.

Президент Дональд Трамп поки не прокоментував її. Тим часом, переможець президентських виборів Джо Байден пообіцяв зробити кібербезпеку "головним пріоритетом" своєї адміністрації.

"Ми, перш за все, повинні зупинити й стримати наших ворогів від проведення серйозних кібератак. І ми зробимо це, зокрема, поклавши високу ціну на тих, хто відповідальний за такі зловісні атаки", - сказав Байден, пообіцявши координувати дії з союзниками і партнерами США.

Читайте такожСтоять за вірусом NotPetya: у США назвали імена офіцерів ГРУ, які влаштували кібератаки по всьому світуПередова американська агенція з кібербезпеки Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA) попередила, що розібратися з такими проникненнями "буде дуже складно". В компанії наголосили, що в ході атаки була пошкоджена "важлива інфраструктура", федеральні відомства і компанії приватного сектору поставлені під загрозу. І вся ця шкода становить "дуже серйозну загрозу".

"Хакерська атака почалася щонайменше в березні 2020 року. І відповідальні за неї продемонстрували терпіння, операційну безпеку й складну конспірацію", - наголосили в CISA.

Коментуючи атаку проти Міністерства енергетики США, прес-секретар відомства Шайлін Хайнс підтвердила, що відбулося хакерське проникнення в мережу за допомогою шкідливого програмного забезпечення.

"Але ця програма була ізольована лише в бізнес-мережах", - пояснила вона.

Вона запевнила, що функції безпеки Національного управління ядерної безпеки (NNSA), яке контролює ядерну зброю США, не постраждали.

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Переклад: Лесь Димань