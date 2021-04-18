Згідно з супутниковими знімками, ще 15 березня територія була порожньою, але до 2 квітня там з'явилися транспортні засоби й споруди.

Німецьке видання Der Spiegel опублікувало супутникові знімки великого російського військового табору в окупованому Криму, де нарахували більше тисячі військових машин.

Як пише Der Spiegel, військовий табір розташований приблизно за 30 кілометрів від села Марфівка, що неподалік Керчі.

Згідно з супутниковими знімками, ще 15 березня територія була порожньою, але до 2 квітня там з'явилися транспортні засоби й споруди.

Як зазначає видання, якщо подивитися знімки за 13 квітня, то видно, що крім приміщень в огородженому районі розмістили ще близько тисячі військових машин.

Також видно, що західніше від основного табору розмістився другий, трохи менший.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) відзначають, що, військовий табір російських окупантів на опублікованих Der Spiegel знімках імовірно належить частині 58-ї армії з Північного Кавказу. Про перекидання цієї частини в окупований Крим повідомляв Південний військовий округ РФ.

На знімках табору не видно важкої техніки: наприклад, танків і самохідних артилерійських установок "Мста-С", які також перекидалися до Криму в складі частин 58-ї армії, відзначають в CIT.

"Це дозволяє припустити, що перед нами не єдиний табір частин, перекинутих з Північного Кавказу", - додали в CIT.

Крім цього розслідувачі додають, що досі не було ніяких офіційних коментарів щодо присутності на окупованому Росією півострові 76-ї десантно-штурмової дивізії з Пскова, ешелони якої розвантажувалися в Сімферополі, а не на Керченському півострові. Причому один із них був помічений набагато ближче до кордону з Херсонською областю України.

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Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Олександр Топчій