Гарантії безпеки, якими може завершитися війна для України, - це дійсно хороша можливість створити на десятиліття такий інструмент, який дозволить жити спокійно.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть вибороти незалежність, але Росія завжди буде поруч і, можливо, завжди буде загрозою.

Про це він заявив у своєму зверненні до студентів і ректорів українських закладів вищої освіти.

Він зауважив, що українці можуть свідомо переформатувати своє життя.

За його словами, українці мають не забувати, що навіть у час повномасштабної війни в країні працює банківська сфера, бюджетна система і державне управління – витримали, а оборона і логістика забезпечуються попри те, що ворог в деяких аспектах має більше сил і техніки.

"Тобто, певний фундамент у суспільства є, і було б нерозумно ним не користуватись. Але ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч. І, можливо, завжди буде загрозою. Після 24-го лютого нам вже багато чого вдалося", - запевнив президент.

Він додав, що ця війна може завершитись для України тими чи іншими гарантіями безпеки, та зазначив, що це дійсно хороша можливість створити на десятиліття такий інструмент, який дозволить жити спокійно.

"Хоча і не дозволить бути недбалими щодо безпеки. Все одно ми будемо думати завжди про захист. І маємо розуміти, що не буває кращої безпеки, ніж готовність громадян захищати власну державу. Бо це є захист себе перш за все – своїх родин, своїх домівок, своєї землі, свого способу життя. Це і є держава – все це... Враховуючи, що Росія так і залишиться нашим сусідом, потрібно обдумати формат безпеки всередині України. Ключове питання – про зброю", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Мірча Джоане переконаний, що Україна може виграти війну проти Росії завдяки мужності українського народу і армії та допомоги Заходу.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

Вас також можуть зацікавити новини: